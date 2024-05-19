Организатора попытки переворота в Конго ликвидировали | 360°

19 мая 2024, 18:33
Организатора попытки переворота в Конго ликвидировали
Actu30: в ДРК ликвидировали лидера мятежников
В Демократической Республике Конго (ДРК) ликвидировали предводителя мятежников. Об этом сообщило издание Actu30.
«Кристиан Маланга убит», — отметили авторы публикации.
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Военные провели операцию 19 мая после того, как заговорщики с флагами Республики Заир (так ранее называли ДРК) ворвались во Дворец нации.
Ранее издание Actualite сообщило, что войска Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Власти страны заявили о причастности иностранных граждан к попытке мятежа.
Правительство России порекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения центральных районов столицы ДРК.
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