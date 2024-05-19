Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа | 360°

19 мая 2024, 17:38
Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа
Посольство призвало россиян в Конго не посещать центр Киншасы после мятежа
Российское посольство призвало своих граждан в Демократической Республике Конго не посещать центр Киншасы после неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщил ТАСС.
Сейчас обстановка в стране и ее столице стабильная, учреждения и магазины работают в обычном режиме. После мятежа власти усилили контроль в ключевых точках Киншасы.
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«Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», — заявили дипломаты.
Войскам Конго 19 мая удалось предотвратить попытку государственного переворота, сообщил представитель армии Сильвен Экенге. Он также указал на причастность иностранцев к попытке устроить мятеж.
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