Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа | 360°

Мир 19 мая 2024, 17:38 Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа Посольство призвало россиян в Конго не посещать центр Киншасы после мятежа Unsplash

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Российское посольство призвало своих граждан в Демократической Республике Конго не посещать центр Киншасы после неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас обстановка в стране и ее столице стабильная, учреждения и магазины работают в обычном режиме. После мятежа власти усилили контроль в ключевых точках Киншасы.

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«Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», — заявили дипломаты.

Войскам Конго 19 мая удалось предотвратить попытку государственного переворота, сообщил представитель армии Сильвен Экенге. Он также указал на причастность иностранцев к попытке устроить мятеж.