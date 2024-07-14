Американского чиновника обвинили в отказе усилить охрану Трампа

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас не стал усилять охрану экс-лидера страны Дональда Трампа, несмотря на многочисленные просьбы. Об этом заявил член палаты представителей от республиканцев Майкл Уолтц в соцсети X .

Он обвинил министра в том, что тот не предпринял необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность политику. По его словам, усилить охрану Трампа перед покушением требовали много раз.

«Министр Майоркас отказывал», — добавил Уолтц.

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Преступник вооружился винтовкой и забрался на крышу здания, расположенного рядом со сценой, после чего открыл огонь в республиканца.

Жертвой стрельбы стал один человек, двое получили тяжелые ранения. Одна из пуль задела Трампа и поранила ему ухо, пролетев в сантиметре от головы. Президент США Джо Байден осудил злоумышленника, но отказался считать стрельбу покушением на политика.