Американский чиновник заявил, что Россия согласится на переговоры с США по Украине

Первый шаг для дипломатического урегулирования конфликта на Украине должен сделать избранный президента США Дональд Трамп. Россия может согласиться на предложенную им сделку, сообщила газета The Time .

Президент России Владимир Путин, в отличие от других мировых лидеров, не стал поздравлять Трампа по телефону. Профессор Новой школы в Нью-Йорке Нина Хрущева увидела в этом знак — он начал отношения с новым хозяином Белого дома с позиции силы.

Россия выдвинула ряд условий для прекращения конфликта на Украине, но администрация президента США Джо Байдена отвергла их. Однако Трамп во время предвыборной кампании дал понять, что готов рассмотреть, как минимум, одно из них — о снятии санкций.

Бывший высокопоставленный американский чиновник, поддерживающий контакты на высоком уровне в США и России, заявил, что Путин выжидает, и первый шаг к переговорам предстоит сделать американскому лидеру.

«Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с Путиным, русские будут заинтересованы. Я уверен, что они много зондируют меню вариантов. Но они не будут отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить», — сказал он.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Путин заявил, что открыт к диалогу по Украине. Он предупредил, что Россия согласится на переговоры, основанные на стамбульских соглашениях.