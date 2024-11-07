США заявили о готовности поддержать Украину в переговорах

США выразили готовность оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он решит начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, его процитировало РИА «Новости».

«США не намерены навязывать Зеленскому сроки вступления в мирные переговоры с Россией. Но, если он решит вступить в переговоры, мы это поддержим», — отметил он.

Администрация президента США Джо Байдена перед передачей власти новому лидеру экстренно выделит Украине последний пакет помощи. По данным издания Politico, в Белом доме опасаются, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп остановит поддержку.

Сам же Зеленский ранее заявил, что Украина не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с российской стороной. Он напомнил, что страна уже представила так называемую формулу мира и будет делать все для ее реализации.