Лантратова рассказала Путину о посещении зарубежными СМИ Старобельска

Лантратова: посетившие колледж в Старобельске СМИ убедились, что там жили дети

Иностранные журналисты, посетившие колледж в Старобельске после удара ВСУ, воочию убедились, что там жили дети и не было военного объекта. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, ее процитировал ТАСС .

Лантратова сообщила, что представители СМИ вместе с ней зашли в каждую комнату общежития.

«Конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленные одеяла, личные фотографии, игрушки детей», — подчеркнула омбудсмен.

Она поблагодарила МИД и Минобороны за организацию выезда 50 журналистов со всего мира на место этого военного преступления.

Также Лантратова встречалась с родителями погибших детей и навещала пострадавших в больнице.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что двое из пострадавших в Старобельске до сих пор находятся на стационарном лечении. Один из них — в тяжелом состоянии.