Украинские боевики намеренно и целенаправленно уничтожили колледж в Старобельске. Этот факт уже установили, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По словам Пескова, киевский режим прекрасно знал, что учебное заведение никогда не было военным объектом.

«Уничтожали колледж абсолютно намеренно. Об этом говорят состав беспилотников, технические характеристики, средства связи. Все это уже установлено», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что в колледже учились молодые люди и дети, больше всего — девушек.

«Соответственно, если киевский режим идет сознательно на бесчеловечные террористические акты в отношении мирного населения, то это и есть совсем другая парадигма», — заключил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнял, что ВСУ атаковали учебное заведение 16 беспилотниками. Погиб 21 человек, еще 45 получили ранения.