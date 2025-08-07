Американская армия подняла уровень воды в реке для путешествия семьи Вэнса

Команда вице-президента США Джей Ди Вэнса потребовала изменить уровень воды в реке, по которой тот катался на лодке во время отпуска. Об этом сообщила газета The Guardian .

Секретная служба США попросила Инженерный корпус армии поднять уровень воды в реке Литтл-Майами для «поддержки безопасной навигации». В августе Вэнс праздновал там на природе свой день рождения с семьей.

По информации издания, сток озера в Огайо попросили изменить, чтобы организовать вице-президенту экскурсию на лодке во время отдыха. В канцелярии Вэнса комментировать ситуацию не стали.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал политика своим возможным преемником. По его мнению, Вэнс «скорее всего» возглавит движение MAGA и станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Эту идею также поддержал госсекретарь США Марко Рубио. Во время интервью невестке Трампа Ларе он предположил, что Вэнс будет отличным кандидатом от республиканцев.