Американская армия подняла уровень воды в реке для путешествия семьи Вэнса

Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Команда вице-президента США Джей Ди Вэнса потребовала изменить уровень воды в реке, по которой тот катался на лодке во время отпуска. Об этом сообщила газета The Guardian.

Секретная служба США попросила Инженерный корпус армии поднять уровень воды в реке Литтл-Майами для «поддержки безопасной навигации». В августе Вэнс праздновал там на природе свой день рождения с семьей.

По информации издания, сток озера в Огайо попросили изменить, чтобы организовать вице-президенту экскурсию на лодке во время отдыха. В канцелярии Вэнса комментировать ситуацию не стали.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал политика своим возможным преемником. По его мнению, Вэнс «скорее всего» возглавит движение MAGA и станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Эту идею также поддержал госсекретарь США Марко Рубио. Во время интервью невестке Трампа Ларе он предположил, что Вэнс будет отличным кандидатом от республиканцев.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте