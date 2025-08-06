Трамп уходит? Президент США назвал своего преемника

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс «скорее всего» является преемником движения MAGA. Это стало самым крупным его проявлением поддержки соратника как будущего кандидата в президенты США, отметил телеканал CNN .

При этом Трамп отметил, что говорить о преемниках еще рано. Однако добавил, что Вэнс демонстрирует отличные результаты и сейчас выглядит фаворитом.

Политик упомянул и госсекретаря Марко Рубио как возможного партнера Вэнса в будущем политическом тандеме, добавив, что в Республиканской партии есть и другие сильные претенденты.

Ранее Трамп отказывался поддержать преемника на выборах 2028 года. В феврале он называл Вэнса «очень способным», но не называл его главным кандидатом.

Публично ни Вэнс, ни Рубио, не афишируют свои политические амбиции. В конце июля Рубио заметил, что будет удовлетворен, даже если вершиной его карьеры станет пост государственного секретаря США.

Кроме того, Дональд Трамп неоднократно рассматривал возможность баллотироваться на третий срок, хотя американская конституция это запрещает. В начале августа политик заявил, что «вероятно», не пойдет на следующие выборы президента.

Ранее Трамп сделал новое заявление по пошлинам для России и ее партнеров.