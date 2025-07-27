Рубио назвал кандидатуру от республиканцев на выборах президента в 2028 году

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Джей Ди Вэнса главным претендентом от республиканцев на выборах 2028 года. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио.
Он сделал это заявление во время интервью невестке президента США Ларе Трамп.
Ранее американские СМИ предположили, что Дональд Трамп — младший может быть одним из семи возможных кандидатов на пост следующего американского президента от партии республиканцев. О вероятном участии Трампа-младшего в выборах заговорили после его ответа на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в будущем захочет стать президентом.
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