Рубио назвал кандидатуру от республиканцев на выборах президента в 2028 году

Fox News: Рубио назвал Вэнса хорошим кандидатом в президенты в 2008 году

Daniel Torok/Keystone Press Agency
Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Джей Ди Вэнса главным претендентом от республиканцев на выборах 2028 года. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио.

Он сделал это заявление во время интервью невестке президента США Ларе Трамп.

Ранее американские СМИ предположили, что Дональд Трамп — младший может быть одним из семи возможных кандидатов на пост следующего американского президента от партии республиканцев. О вероятном участии Трампа-младшего в выборах заговорили после его ответа на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в будущем захочет стать президентом.

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