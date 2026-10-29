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    Американец надел 19 мокрых футболок и попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Житель США за рекордно короткое время надел на себя 19 мокрых футболок и поставил мировой рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Guinness World Records.

    Американец за минуту надел на себя почти 20 футболок. В среднем на каждую из них приходилось чуть больше трех секунд.

    При этом мокрую одежду надевать очень сложно, потому что вода превращает ткань в «ловушку».

    Ранее жительница Великобритании Хельга Даффи стала самым пожилым вингвокером на планете. В 99 лет женщина прокатилась на крыле самолета на высоте в 1000 метров и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

    Пенсионерка преодолела остеоартрит и сильную боль в правом колене и забралась на верхнее крыло биплана на аэродроме Рендкомб в Глостершире. Первая попытка сорвалась из-за технической неполадки самолета, но вторая прошла успешно.

    Женщина рассказала, что чистый воздух и ощущения на километровой высоте вызвали у нее невероятный прилив эмоций.

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