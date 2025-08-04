Алаудинов: Трамп не друг, а враг России и всему человечеству

Выдвинув ультиматум и снарядив Украину, президент США Дональд Трамп проявил себя как враг России. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об этом в своем Telegram-канале .

ВСУ, по его словам, набрались сил, их подготовил комитет штабов НАТО. Алаудинов спрогнозировал контрнаступление противника в ближайшие дни.

«Трамп проявил истинное свое лицо. Показал, что он не является ни другом России, ни другом человечества. Как я и говорил ранее, это враг России и врач человечества», — сказал он.

Глава Белого дома потребовал от России достичь договоренностей с Украиной за 10 дней. Госдеп же заявил, что цель США — без спешки добиться долгосрочного мира. В этой ситуации финансовый аналитик Алекс Крайнер рекомендовал следить за реальными действиями Трампа, а не словами, и напомнил о запланированном визите его спецпосланника в Москву.