На Западе указали на несоответствие между словами и действиями Трампа

Публичные заявления президента США Дональда Трампа на тему России отличаются от его действий, которые намного важнее. Таким мнением поделился финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube .

По его словам, глава Белого дома прекрасно осознает важность российско-американских отношений.

«Трамп снова отправляет [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа в Москву. <…> Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — заявил аналитик.

Американский лидер ранее сообщил, что Уиткофф посетит с визитом Россию после поездки в Израиль и сектор Газа. Политик в этом году уже несколько раз встречался с российскими дипломатами и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти визиты привели к некоторому движению в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США сообщили, что Сенат отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России до сентября.