Госдеп: США готовы стоять плечом к плечу с Украиной ради устойчивого мира

Интересам администрации президента США Дональда Трампа не соответствовало быстрое разрешение украинского конфликта. Вашингтону нужен устойчивый мир в регионе, заявила в эфире эстонского телеканала Postimees заместитель спикера Госдепа Миньон Хьюстон.

«Администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — сказала она.

По словам Хьюстон, США готовы и дальше «стоять плечом к плечу с Украиной», отметив, что Киев призывает к полному прекращению огня. Она считает, что стороны должны решить, на что они готовы пойти ради достижения мира.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом обмене военнопленными с Россией, отметив, что уже договорились обменять 1200 человек. Работа над списками еще продолжается.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что Зеленский и его западные кураторы затягивают вооруженный конфликт из страха, что украинцы расскажут об их «кровавых» преступлениях.