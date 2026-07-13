Активисты развернули баннер с фото принца Эндрю и Эпштейна в Букингемском дворце

Metro: активисты проникли в Букингемский дворец и развернули баннер с Эпштейном

Баннер с фотографиями принца Эндрю и американского финансиста Джеффри Эпштейна развернули участники антимонархической группы «Республика» в Букингемском дворце. Об этом сообщило издание Metro .

Активисты проникли в тронный зал, представившись обычными туристами и купив входные билеты. Они подняли баннер с надписью: «Чарльз и Уильям — что вы знали?»

Этот лозунг активисты используют с тех пор, как Эндрю лишился королевских титулов. Генеральный директор Republic Грэм Смит заявил журналистам, что охрана дворца оказалась менее строгой, чем можно было предположить.

«Надзиратели попросили нас уйти, но мы уже собирались уходить», — сказал он.

Связи Эндрю с Эпштейном привели к его отказу от исполнения обязанностей члена королевской семьи. В прошлом году король Карл III лишил брата всех титулов на фоне скандала.

Самого экс-принца арестовали в день его 66-летия. Британские власти заподозрили его в тайной передаче Эпштейну правительственных документов.