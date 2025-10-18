Брат короля Британии отказался от своих титулов из-за связей с Эпштейном

Младший брат короля Великобритании принц Эндрю решил отказаться от всех своих титулов, включая титул герцога Йоркского. Это решение член королевской семьи принял на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщило издание Sky News .

По словам принца Эндрю, обвинения в его адрес отвлекают королевскую семью от работы, которую она ведет.

«Я решил <…> поставить на первое место свой долг перед семьей и страной. <…> С согласия Его Величества мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и оказанные мне почести», — заявил принц Эндрю.

При этом брат короля заявил, что решительно отрицает выдвинутые против него обвинения в отношении его связи с Эпштейном. Он сохранит только титул принца, так как является сыном Елизаветы II. Решение вступило в силу немедленно и король Карл III отметил, что «доволен таким развитием событий».

