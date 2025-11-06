Брата короля Карла III лишили титула принца за изнасилование

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю официально лишился титула принца. Этому способствовало обвинение в изнасиловании и связи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил британский правительственный бюллетень The Gazette.

«Король <…> объявляет, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться официальным обращением», — отметили в публикации.

Теперь у Эндрю нет права носить и пользоваться титулами «Королевское Высочество» и «принц». Отныне он будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

В Букингемском дворце сообщили, что аренда особняка Роял-Лодж неподалеку от Виндзорского замка обеспечивала брату Карла III юридическую защиту для продолжения проживания. Теперь ему придется освободить арендованное жилище и переехать в Сандрингемский дворец в Норфолке.

Несколько лет назад Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Он заплатил пострадавшей 12 миллионов фунтов стерлингов и избежал суда. Также принц Эндрю оказался в центре скандала из-за связей с известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.