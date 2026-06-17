Зеленский едва не поцеловал Мелони в губы на саммите G7 и попал на видео

Президент Украины Владимир Зеленский отличился на полях саммита G7 во Франции, попытавшись поцеловать в губы итальянского премьер-министра Джорджу Мелони. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На опубликованных кадрах было видно, как Зеленский наклонился к лицу Мелони, приветствуя ее и явно намереваясь поцеловать ее в губы. Итальянский премьер уклонилась от главы киевского режима и рассмеялась. После этого они обнялись, прикоснувшись друг к другу щеками.

До этого Зеленский отличился, заявившись на встречу с президентом США Дональдом Трампом в темном классическом костюме и черных кроссовках. Создалось впечатление, что украинский лидер пришел на переговоры с главой Белого дома после пробежки.