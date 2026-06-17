Зеленский на встречу с Трампом надел кроссовки вместо туфель

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в кроссовках. Фотографии со встречи на саммите G7 глава киевского режима опубликовал в телеграм-канале.

На кадрах было видно, что Зеленский на переговоры с главой Белого дома надел классический темный костюм и черные кроссовки. Трамп выбрал черные туфли, классический костюм, белую рубашку и алый галстук.

На встрече также присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров.

На встрече с Трампом Зеленский снова отличился, в очередной раз подтвердив, что не способен безупречно выглядеть на деловых переговорах. Он как будто заглянул на саммит G7 после пробежки.

Зеленский и Трамп встретились во французском городе Эвиан-ле-Бене. Только кадры их приветствия скрыли от публики.