Приветствие Трампа и Зеленского во Франции скрыли от публики

Кадры приветствия президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед встречей во французском городе Эвиан-ле-Бене не показали публике. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перед началом встречи СМИ разрешили вести трансляцию только с одной камеры. Зрители увидели, как президент Франции Эммануэль Макрон встретил Зеленского, а затем трансляция переключилась на зал заседаний.

Около 40 минут в эфире показывали, как лидеры стран G7 ждали начала дискуссии. Некоторые участники встречи в это время смотрели на часы.

Почти через час после запланированного старта в зал вошел Трамп. За ним прошли Макрон и Зеленский, который держался на расстоянии.

По данным агентства, спустя несколько часов после встречи официальные источники и СМИ так и не опубликовали кадры приветствия или общения Трампа и Зеленского до их появления в зале.

Ранее американский лидер рассказал о встрече с Зеленским во время саммита G7 во Франции и заявил, что у них пройдет как минимум еще одна беседа.