Аятолла Ирана предупредил о последствиях в случае атаки США

Аятолла Хаменеи: удар США по Ирану приведет к региональной войне

Если США решатся атаковать Иран, то начнется региональная война. С таким предупреждением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его слова привело агентство Tasnim .

«Американцы должны знать, что, если начнут войну, на этот раз будет региональная война», — заявил он.

Начальник штаба иранской армии Амир Хатами отмечал, что Исламская Республика может атаковать Израиль в случае удара США. По его словам, американские военные рискуют поставить под угрозу свою собственную безопасность.

Западные СМИ утверждали, что президент США Дональд Трамп потребовал разработать план молниеносной атаки на ключевые объекты в Иране, чтобы избежать риска затяжной войны на Ближнем Востоке.

Военный журналист Александр Коц допускал, что угрозы Трамп могут оказаться блефом и попыткой давить на иранские власти исключительно демонстрацией силы.