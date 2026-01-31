В Иране допустили удар по Израилю в случае атаки США

Начальник штаба армии Ирана Хатами допустил удар по Израилю при атаке США

Иран может нанести удар по Израилю в случае нападения США на Исламскую Республику. Об этом заявил начальник штаба иранской армии Амир Хатами, его слова привел агентство Tasnim .

«Если враг совершит ошибку, это, несомненно, поставит под угрозу его собственную безопасность, безопасность региона и безопасность сионистского режима», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил помощников разработать план молниеносного нападения на Иран, чтобы избежать затяжной войны на Ближнем Востоке.

На Западе также рассматривают три основных сценариях атаки США на Иран, среди которых — ставка на быстрый удар, массовые протесты против власти и уничтожение ключевых объектов ядерной программы.

Военкор Александр Коц отмечал, что на самом деле Трамп блефует и пытается подавить Иран исключительно демонстрацией силы.