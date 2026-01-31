Что-то точно грядет. Три сценария Трампа по вторжению США в Иран

Военкор Коц не исключил, что Трамп решил нагнать жути на Иран

США стягивают военных на Ближний Восток. Однако пока неизвестно, решится ли президент Дональд Трамп на военное вторжение в Исламскую Республику, отметил в телеграм-канале военкор Александр Коц.

«Не исключено, что американский президент нагоняет жути и использует привычную тактику — наехать на оппонента, вызвать дрожь в коленках, после чего отступить. Запуганный соперник будет согласен на любые условия. Но что-то пока не видно, что Иран боится», — написал он.

Коц привел три сценария вероятных действий США против Ирана, которые обсуждают в западных СМИ. Первый подразумевает высадку американских сил в Иране для уничтожения или выведения из строя объектов национальной ядерной программы.

Во втором варианте США нанесут серию ударов по гособъектам, чтобы спровоцировать в стране хаос и способствовать отстранению от власти верховного лидера Али Хаменеи.

В третьем сценарии американские военные нанесут удары по объектам оборонной промышленности, чтобы лишить страну возможностей развивать программу баллистических ракет, заключил он.

«Логика подсказывает: что-то точно грядет. Просто так никто не будет гонять на другой конец света авианосные соединения. Это дорого — гробить ресурс ценной техники», — напомнил военкор.

Ранее Трамп заявил, что в сторону Ирана направили больше кораблей, чем к берегам Венесуэлы.