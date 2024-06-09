Гуцул рассказала, что ждет Молдавию после референдума по евроинтеграции

Гуцул: после референдума по евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине

Фото: РИА «Новости»

Власти Молдавии решили провести референдум за евроинтеграцию. Если сторонники сближения с Европой победят, то страну могут втянуть в конфликт на Украине, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ее слова привело РИА «Новости».

По мнению Гуцул, в случае победы власти страны будут использовать результаты референдума в качестве оправдания любых своих действий.

«Они полностью убьют наше сельское хозяйство. Они загонят нашу страну в конфликт на Украине. <…> Они запретят все оппозиционные партии, кроме их ручных. Окончательно закроют все независимые СМИ, а в тюрьмах окажется полстраны», — сказала политик на втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа».

По словам главы Гагаузии, власти Молдавии уже сейчас обсуждают с Макроном отправку на Украину молдавских инженеров и саперов.

Парламент Молдавии принял решение о проведении референдума о вступлении в Евросоюз. Голосование состоится 20 октября.

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