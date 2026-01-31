Полный отказ от российского газа поставит крест на европейской промышленности. Это самое плохое решение из всех, что принял Евросоюз, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Сегодня это решение выглядит экстраординарным», — заявил он.

Отказ от трубопроводного газа из России, по информации Меркуриса, уже привел к закрытию заводов в Германии и Великобритании. Он предупредил, что после полного отказа от недорогого российского топлива Европа впадет в еще большую зависимость от США, которые продают его по более высокой цене. Это сделает европейскую промышленность неконкурентоспособной перед азиатской и восточной.

Ранее Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября. Правительство Словакии не поддержало новые ограничения и пригрозило судом.