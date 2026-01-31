Абсурдное решение Совета ЕС по российскому газу раскритиковали в Британии
Аналитик Меркурис: отказ от газа из России лишит ЕС конкурентоспособности
Полный отказ от российского газа поставит крест на европейской промышленности. Это самое плохое решение из всех, что принял Евросоюз, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Сегодня это решение выглядит экстраординарным», — заявил он.
Отказ от трубопроводного газа из России, по информации Меркуриса, уже привел к закрытию заводов в Германии и Великобритании. Он предупредил, что после полного отказа от недорогого российского топлива Европа впадет в еще большую зависимость от США, которые продают его по более высокой цене. Это сделает европейскую промышленность неконкурентоспособной перед азиатской и восточной.
Ранее Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября. Правительство Словакии не поддержало новые ограничения и пригрозило судом.