Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа

Словакия обратится в европейский суд для отмены запрета на закупку российского газа в Евросоюз. Об этом в Facebook* сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.

По его словам, страна не согласна с решениями ЕС, которые не отражают возможности отдельных государств.

«Поэтому мы обратимся в суд Евросоюза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления», — сказал он.

Ранее 26 января Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Перед закупкой компании обяжут проверять происхождение углеводородов. Для юридических лиц установили штраф в 40 миллионов евро, для физических — в 2,5 миллиона евро.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.