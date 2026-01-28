Песков предупредил Евросоюз о последствиях после отказа от российского газа

Песков: отказ от российского газа приведет Евросоюз к зависимости от США

Отказ от российского газа приведет страны Европы к зависимости от США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они (европейские страны. — Прим. ред.) обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа, в первую очередь от Соединенных Штатов», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Также он отметил, что такими запретами Европа «сама себе отказывает в диверсификации».

По его словам, тем самым страны ЕС отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного или сжиженного газа.

Ранее власти Словакии обратились в европейский суд для отмены запрета на закупку российского газа в Евросоюз. По словам главы МИД республики Юрая Бланара, страна не согласна с такой политикой ЕС.