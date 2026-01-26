Совет ЕС определился с датами запрета поставок газа из России

Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года

Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Решение опубликовали на официальном сайте Совета.

«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, устойчивее и диверсифицированнее. Мы избавляемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг, в духе солидарности и сотрудничества, к автономному энергетическому союзу», — заявил член Совета Майкл Дамианос.

Перед разрешением ввоза газа ЕС начнет проверять происхождение углеводородов.

Несоблюдение новых правил может повлечь за собой штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.

В мае 2025 года Еврокомиссия представила дорожную карту по отказу от поставок газа из России. В 2024-м ЕС заплатил за полученные энергоресурсы 23 миллиарда евро.