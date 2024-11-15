Бжания рассказал о рисках для Абхазии без договора об инвестдеятельности с Россией

Бжания: отсутствие соглашения с Россией несет риски для Абхазии

Фото: РИА «Новости»

Отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для Абхазии. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания в интервью местному каналу «Абаза-ТВ».

«Мы должны в экономику привлечь деньги. Их просто неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций. Собственного капитала у нашего бизнеса для динамичного развития экономики не хватает», — подчеркнул он.

В пятницу в абхазском парламенте должны были обсудить ратификацию межправительственного соглашения, касающегося инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. Но сессию отложили. Оппозиция выступает против одобрения этого договора.

Ранее протестующие в Абхазии прорвались на территорию парламента. У здания начались стычки между митингующими и силовиками.

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