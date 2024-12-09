Актера Борисова номинировали на «Золотой глобус»

Актер Борисов стал номинантом премии «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Список номинантов опубликовало издание Variety .

В перечне оказались фильмы «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Бруталист» Брэди Корбета и «Конклав» Эдварда Бергера.

Борисова номинировали в категории «лучший актер второго плана».

Картине «Анора» аплодировали на Каннском кинофестивале в течение семи с половиной минут. На премьеру Борисов пришел вместе с коллегами по цеху — Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой. Всего в ленте снялись четыре российских актера.

Фильм рассказывает о стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за российского олигарха. Родителей молодого человека пугает прошлое девушки, поэтому они пытаются аннулировать брак сына.