Актера Борисова номинировали на «Золотой глобус»

Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Список номинантов опубликовало издание Variety.
В перечне оказались фильмы «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Бруталист» Брэди Корбета и «Конклав» Эдварда Бергера.
Борисова номинировали в категории «лучший актер второго плана».
Картине «Анора» аплодировали на Каннском кинофестивале в течение семи с половиной минут. На премьеру Борисов пришел вместе с коллегами по цеху — Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой. Всего в ленте снялись четыре российских актера.
Фильм рассказывает о стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за российского олигарха. Родителей молодого человека пугает прошлое девушки, поэтому они пытаются аннулировать брак сына.
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