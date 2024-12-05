«Жизнь преодолевает боль». Прилепин рассказал, за что получил премию «Большая книга»

Писатель Захар Прилепин занял третье место на национальной литературной премии «Большая книга». Он представил сборник рассказов «Собаки и другие люди», посвященный своему охраннику Александру Шубину, который погиб при покушении. После вручения наград писатель рассказал о своей работе корреспонденту 360.ru.

«Книга не случайно посвящена моему товарищу Саше Шубину, который погиб рядом со мной полтора года назад. Потому что книга о том, что жизнь преодолевает боль. Жизнь не преодолевает смерть, но боль и муку преодолевает», — сказал он.

Прилепин отметил произведения коллег — лауреатов «Большой книги». Он сообщил, что давно дружит с автором романа «Одсун», обладателем главного приза премии Алексеем Варламовым.

«Я читаю его книгу сейчас, читаю все его книги. И он всегда пишет на безупречно высоком уровне. Он классик, тут нечего скрывать», — подчеркнул писатель.