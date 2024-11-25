Две патриотические культуры: конкурентная и грантовая

Весной 2022 года, когда из России спешно уезжали представители так называемой культурной либеральной номенклатуры — либеральный истеблишмент, годами формировавший в культуре общественное мнение и повестку, — многие надеялись, что на смену им придет новая культура. Честная, актуальная, добротная и… конкурентная! Прошло два с половиной года. Мы не получили новой конкурентной литературы, нового искусства. Не получили и эффективного агитпропа. Все стало как и прежде.

Есть группы людей, продвигающих в культуре себя и свои интересы, и есть существующая параллельно им живая патриотическая культура и живая литература. Отличие от прежних времен в том, что вместо либералов у нас теперь присвоивший себе единоличное звание патриотов истеблишмент, а деньги у него не частные, но государственные. Водила культурой либеральная шерочка с машерочкой, теперь — просто люди, которые под этикеткой патриотизма освоили путь к грантам. Одни и те же деятели почти три года колесят на гранты по фестивалям, библиотекам, площадям. Они успели погрязнуть в скандалах, нехороших историях. В это время совсем другие поэты, писатели, режиссеры создают шедевры и пишут патриотические книжки, не получая за это никаких денег. Неужели мы с вами хотели именно такой новой культуры?

Фото: Global Look Press

Подвиг мастерства и мужества В выходные в России случилось важное событие: на нескольких интернет-площадках стартовала премьера документального сериала военкора Максима Фадеева «У края бездны». Масштабнейшая работа, четыре двухчасовые серии о штурме Мариуполя, записанные глазами бойцов батальона «Сомали», с которыми Фадеев прошел весь этот страшный путь. Я, имея некоторую эрудицию в области кино, утверждаю, что, будь международная киноиндустрия честной, проект Фадеева в считаные недели стал бы мировым бестселлером. Так войну еще никто не показывал. Начнем с того, что после Второй мировой у нас столь масштабных городских боев на всей планете еще не было, а тогда у военных корреспондентов не имелось ресурсов для подобных съемок. Во-вторых, впервые заснята нового типа война. В-третьих, Фадееву и его соавтору Сергею Белоусу удалось выстроить художественную историю, киноповествование. И зритель смотрит настоящий сериал про живых людей, о которых знает, что чуть ли не все они, главные герои, уже погибли. Кино, которое сопрягло с искусством не только жизнь, но и смерть. И которое не могло бы состояться без личного мужества авторов: они несли точно такие же риски гибели, как и запечатленные ими бойцы.

Ну и снято великолепно. Композиционно выдержан каждый кадр. А какая любовь к солдатам, к их командиру! Люди, жившие годами в грязи, в окопах, в чаду и копоти, показаны красивыми, светлыми, умными! Максим Фадеев показал нам образец совершенно нового киноискусства и огромного личного мужества. И, конечно, прославил нашу армию. Но при чем же здесь, скажете вы, грантоеды? А вы прочитайте титры Фадеева. В конце первой серии в титрах указано, что этот фильм создавался на… народные средства. И в интервью режиссер подчеркивал это не раз. Народные! Всей страной скидывались, понимаете?

Фото: Максим Фадеев, военный документалист / РИА «Новости»

Давайте еще примеры. Санкт-Петербург. В минувшую среду в филармонии прошел спектакль по поэме Елены Заславской «Новороссия». Прекрасная поэма, симфонический оркестр, актриса Александра Куликова и музыкант Владимир Шахрин. Я вышла после спектакля немного ошарашенной. Вроде помню Заславскую. Вроде из Донбасса. Вроде была где-то с кругом Прилепина. Человек написал огромную пронзительную поэму. Но почему у нас по центральным каналам, площадям и библиотекам на казенные деньги колесят совсем другие люди?

Фото: Поэтесса, журналист и общественный деятель Луганской Народной Республики Елена Заславская / РИА «Новости»

Третий пример: министр культуры Ольга Любимова провела встречу с литераторами, пишущими об СВО. На этой встрече выступил поэт-десантник Сергей Лобанов. Я посмотрела короткий репортаж и осталась в недоумении: а почему этого человека нет на тех самых патриотических вечерах, эфирах, почему у нас на госденьги толкутся в патриотической литературе совсем другие люди? Описать не получится — надо смотреть. Отличный поэт с великолепной фактурой, его хоть на Красную площадь выступать в кителе, хоть в бар на Думской улице в рваном пиджаке — он везде соберет публику. И вопрос снова: а почему этому человеку надо было добраться до министра культуры, чтобы мы его увидели? Почему мы видим других?

Фото: Глава Минкульта Ольга Любимова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия» / РИА «Новости»

Одни и те же Возможно, у обычного читателя сей факт и не вызывает вопросов. Читатель привычно вздохнет, подумав, что государство, как обычно, пожалело денег. Журналист же помнит, что на патриотическую культуру и патриотическое искусство государство выделяет огромные, просто фантастические деньги. Но аккумулируют их иные люди.

У нас на слуху Z-поэты, которые постоянно выступают по телевизору, на фестивалях, в библиотеках. Для них требуют эфиров, премий, наград. Они хвалят друг друга на премиях, конкурсах, в Telegram. Параллельно им развивается живая культура.

У нас появился огромный пласт военной прозы. Почти три года — достаточный срок, чтобы начала рождаться литература. Именно блестящей художественной прозы от участников СВО я встречала пока мало, хотя читала не все, конечно. Даниил Туленков написал настоящую художественную книгу — «Шторм Z». Это большая литература. Недавно у Александра Стрельникова вышла книга «Встреча с родиной» о службе в «Вагнере». Это добротные военные мемуары, я прочитала без отрыва за раз. Если вы зайдете в популярные онлайн-библиотеки, найдете десятки авторов, пишущих об СВО глазами участников. Есть беспомощные книги, а есть и хорошие. Есть документальная хроника СВО. Есть рассказы. Их издают маленькие издательства, на рыночной основе. Их книги люди покупают, читают. Это не одно имя, не два, не 10 — их десятки только прозаиков и документалистов. Поэтов СВО уже с сотню. А на слуху у вас сколько?

Фото: РИА «Новости»

Давайте говорить прямо: на слуху одна и та же группа литераторов, которые сконцентрировались вокруг действительно большого нашего и важного писателя Захара Прилепина. Вот только в литературу и культуру Захар Прилепин привел не себя. Сам он новых шедевров не написал, зато одарил поэтам Игорем Карауловым, Александром Пелевиным, Анной Долгаревой, Анной Ревякиной, Марией Ватутиной, Дмитрием Артисом, Дмитрием Филипповым, Олегом Демидовым, музыкантами Акимом Апачевым и рэпером Ричем. Примкнули к кружку и вступили в патриотический союз писатель Ольга Погодина-Кузмина, издатель Вадим Левенталь, критик и друг Захара Прилепина Андрей Рудалев.

Фото: Аким Апачев на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале «Академия» в Москве / РИА «Новости»

Все эти люди сами по себе могут быть искренни, честны, у них есть хорошие стихи и статьи. Но сейчас они превратились для российской культуры в проблему, потому что читатель, зритель все чаще видит только их, хотя на самом деле они репрезентуют мизерную часть культуры, занимая при этом огромную долю эфира. Но это полбеды. Главная беда в том, что эти люди так или иначе обходятся нашей культуре очень дорого. И я вам сейчас покажу, насколько дорого.

Фото: Игорь Караулов / РИА «Новости»

532 миллиона У нас есть живая литература и есть грантовый истеблишмент. Новая реальность, в которой мы очутились: литераторы осваивают гранты. Конкретно эти литераторы и несколько музыкантов, образовавшие кружок вокруг Захара Прилепина. Деньги этой группе литераторов и примкнувших к ним выдают в самых неожиданных местах на самые внезапные цели. Так, 2,7 миллиона рублей потратили на проведение в литературной мастерской Захара Прилепина конкурса молодых писателей и поэтов «Китеж и Светлояр — дорога подвига и преображения». На эти деньги выпускники литературной резиденции Прилепина между собой соревновались в патриотизме, руководили конкурсом уже известные Алексей Колобродов и Олег Демидов. Или грант на проведение в мастерской Прилепина конкурса лейтенантской литературы — 4,99 миллиона рублей. Дело хорошее.

Фото: Журналист, литературный критик, прозаик Алексей Колобродов / РИА «Новости»

Но осваивать грант почему-то снова должны те же друзья Захара Прилепина: не ставшие известными писателями Колобродов и Олег Демидов, скрипач Петр Лундстрем, почему-то издатель из Петербурга Вадим Левенталь, не написавший ни одной патриотической книги, начало СВО проведший в литературной резиденции в Турции, куда почему-то отбыл с молодой женой, и теперь вновь отбывший на зимовку в Турцию. Левенталь не воевал, не писал о войне, кажется, он и не ездил на передовую. Его сын когда-то с бывшей женой уехали в США, сам издатель прямо сейчас нежится в Киликии, откуда и будет оценивать прозу фронтовиков.

Фото: Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин (слева) и скрипач Петр Лундстрем перед началом поэтического вечера ZOV / РИА «Новости»

Таких грантов у структур Захара Прилепина очень много. На Петра и Февронию, на экспедиции на Байкал, на Ямал… У многих не найти концов. Так, структуры Захара Прилепина многажды подавались на гранты ФПГ и ПФКИ с проектами о Петре и Февронии и получали отказы, в итоге грант дал Минкульт, найти, сколько точно, тяжело. Для сравнения, тот самый встреченный публикой стоя симфонический спектакль «Новороссия» обошелся казне всего в 4,5 миллиона рублей гранта. За эти деньги на большой сцене петербургской филармонии нам показали огромный спектакль с профессиональным оркестром и звездой Владимиром Шахриным. Не знаю, сколько билетов были розданы, а сколько — проданы, но я и все мои знакомые, кто ходил послушать, купили билеты сами. Вот такие траты бюджетных денег я поддерживаю. Сильный мощный текст, великолепная музыкальная работа, симфонический оркестр! А не, простите, конкурс в резиденции Прилепина, где друзья Прилепина, сами взращенные на грантах, будут отбирать военную прозу, причем иные — сидя в Турции.

Фото: Писатель Александр Пелевин (справа) и писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин на поэтическом вечере ZOV / РИА «Новости»

Есть еще круг влияния. Кто там кому помогает — сказать сложно, но теперь они все вместе, в связке. Летняя школа Леонида Лундстрема для детей-музыкантов — проект отца Петра Лундстрема, друга Захара Прилепина — обходится бюджету в сумму, сопоставимую с годовым финансированием государственной районной музыкальной школы из столичного города. Вот пример: 16,49 миллиона рублей за летнюю школу «Донбасский экспресс». И это не первый год! Трижды на школу давали 11, 16 и 16 миллиона. При этом в 2021 году на аналогичную школу просили всего 1,9 миллиона рублей — с началом СВО и присоединением Петра Леонидовича Лундстрема к кругу Захара Прилепина аппетиты выросли. А вот пример, сколько отец Петра Лундстрема хотел за симфонический концерт «Воюющему Донбассу» — 8,89 миллиона рублей. Проект не получил поддержку!

Фото: Скрипачи Петр Лундстрем (слева) и Игорь Воюшин выступают на гала-концерте проекта «Путь к мечте» в Московском театре «Новая опера» имени Е. В. Колобова / РИА «Новости»

Сколько всего отпускается деньги на стихи, книжки, выступления в библиотеках — учесть нельзя, потому что гранты запрашивают порой от имени совершенно неожиданных лиц, из разных регионов. Нужен большой коллектив аудиторов, чтобы «выловить» все заявки. К примеру, я случайно нашла грант на литературный фестиваль «Остров Сахалин». Заявитель — из Калуги. При этом я знаю, что на фестиваль ездили писатели и музыканты из круга Захара Прилепина: его друзья рэпер Рич, тот самый А. Пелевин, Андрей Рудалев, соратница Прилепина Ольга Погодина-Кузмина, Игорь Караулов, Анна Долгарева, Дмитрий Артис.

Фото: Писатель Ольга Погодина-Кузмина / РИА «Новости»

В проекте «Поэты — России» на 8,1 миллиона рублей участвовали почти все те же лица. Вот Вадим Левенталь выступает в Калининградской областной научной библиотеке. Вот Александр Пелевин — во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, причем уже после обнародования факта его нацистского прошлого. Спустя два дня там же выступила поэт из группы Прилепина Мария Ватутина — найти финансирование в каждом случае трудно, нужна коллективная работа.

Фото: Вадим Левенталь, 2013 год / РИА «Новости»

Считаем. Только проекты непосредственно структур Захара Прилепина и только через два канала, не считая Минкульт, гранты регионов, получили за последние годы 68,49 миллиона рублей. Заявки еще на 27 миллионов рублей сейчас рассматриваются. Это без учета грантов на издание книг, локальных грантов на выступление в библиотеках и прочего. Если прибавить к этой сумме гранты, полученные на проекты только пребывающих на слуху соратников Захара Прилепина рэпера Рича, Акима Апачева, семьи Лундстремов, мы получим сумму в… 148,38 миллиона рублей, уже полученных лишь по линии ФПГ и ПФКИ. А поданных заявок у этой компании патриотов сейчас на рассмотрении — в сумме на 93 миллиона. Например, придуманного Акимом Апачевым конкурса рэперов ждут 9,67 миллиона рублей, проект Рича «Садко 3000» ожидает 26,7 миллиона, притом что первый альбом «Садко 3000» получил 8,4 миллиона рублей гранта и откровенно не удался, его раскритиковал даже сотрудник Захара Прилепина Олег Демидов. Правда, затем отзыв удалил.

Фото: Музыкант Аким Апачев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Юг Молодой» платформы «Росмолодежь» в центре созидания «Маяк» в Бердянске, ноябрь 2024 года / РИА «Новости»

Но 148 миллионов полученных денег и 93 миллионов заявленных проектов это еще не все. Вот вам число. Оно фантастическое: 291 513 000 рублей — столько или примерно столько (могла во время подсчетов на пару-тройку миллионов сбиться) миллионов рублей просили в ФПГ и ФПКИ только на проекты непосредственно связанные со структурами Захара Прилепина или его творчеством, на проекты Рича и Лундстремов — этих денег им не дали. На структуры Прилепина из них приходилось 194,82 миллиона рублей. Таким образом, мы имеем полмиллиарда рублей с лишним — столько просили структуры Захара Прилепина и организаторы проектов его друзей лишь через через два канала финансирования: Фонд президентских грантов и Фонд поддержки культурных инициатив.

В реальности сумма может быть в полтора раза больше и приближаться к миллиарду, просто мы не можем найти все каналы госфинансирования, все АНО, все ИП, все библиотечные, фестивальные проекты, к которым привлекались поэты и музыканты из круга влияния Захара Прилепина.

Например, сюда можно включить фильм «Позывной Пассажир» с Антоном Шагиным, завсегдатаем вечеров Прилепина и его «Бункера на Лубянке». Фильм получил минимум 246 миллионов господдержки, собрал около 400 тысяч зрителей. Я смотрела его в Мариуполе — было еще четыре человека. Плохо! Сюда же — фильм «20/22», снятый по сценарию друга Прилепина Рената Есеналиева, саундтрек записал тот же Рич. Сериал создали при поддержке Военкино и Института развития интернета, то есть на госденьги и гранты.

Фото: Актер Антон Шагин / РИА «Новости»

Сюда включим премию убитого в теракте Максима Фомина. Хорошая была инициатива. Благородная. А что получилось? В экспертном совете все те же прилепинцы: Колобродов, Демидов, Рудалев, Левенталь, Ревякина. Среди номинаторов — тоже списком прилепинцы. А кто победил? В экспертном совете Екатерина Агранович — одну премию получил ее брат Владимир, тоже числится в экспертном совете. Премия в другой номинации досталась давнему знакомому Захара Прилепина Григорию Кубатьяну, он тоже в экспертном совете! Третий знакомый писателя Прилепина философ Андрей Коробов-Латынцев тоже в составе экспертного совета и тоже получили премию!

Фото: Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами в Кремле. Слева — Екатерина Агранович / РИА «Новости»

Я боюсь, что если сложить вместе все проекты, к которым имели отношения непосредственные друзья, коллеги, подчиненные Захара Прилепина, получившие госфинансирование, может выйти на сумму и в миллиард. И даже больше!

Вы что-нибудь понимаете? Нет ничего плохого в том, чтобы государство оплачивало эффективный агитпроп, выращивало новую культурную элиту. Но ключевое слово здесь — эффективный. А эффективный не может быть неконкурентным. Оставим вопрос о судьбе культуры и литературы — такие узкие материи сейчас мало кого интересуют, потому что ни общество, ни публика, ни сами деятели культуры не думают, как всегда, к чему приведет грубое уничтожение конкурентного рынка в той же литературе.

Мы сегодня получили новый истеблишмент в культуре, которые к тому же, в отличие от прежнего, потребляет огромные госсредства. Этот истеблишмент не только не прошел конкурентный отбор — он дискредитирован, однако продолжает получать деньги.

Вы знаете, к примеру, что друг Захара Прилепина Алексей Колобродов, его соратник по издательству «КПД», участник почти всех грантовых проектов мастерской Прилепина, когда-то попал под суд за избиение жены? Потом не только выступил организатором ряда грантовых проектов о семейных ценностях, посвященных Петру и Февронии, но и представил на днях Россию на форуме БРИКС «Традиционные ценности»?

Поэт Александр Пелевин в прошлом был ультранацистом, писал под псевдонимом Wolgast88 стихи с восславлением вермахта. Сам это в очередной раз подтвердил. Когда Захара Прилепина спросили, что такое человек делает в госкультуре, журналистов массово стали называть сумасшедшими, в том числе со страниц прилепинского СМИ «Ваши новости», вся выше описанная компания принялась нападать на тех, кто просто призвал не посадить Пелевина, не отдать под суд, а дать его биографии общественную оценку.

Фото: Писатель, поэт, журналист, редактор Александр Пелевин на презентации сборника стихов «ПоэZия русской зимы» в национальном центре «Россия» в Москве, ноябрь 2024 года / РИА «Новости»

Публицист Мария Дегтерева выяснила, что есть целый сборник нацистских стихов А. Пелевина на 191 страницу. Компания Захара Прилепина назвала Дегтереву сумасшедшей, а сын сидящего на грантах отца Петр Лундстрем обозвал общественность, шокированную нацистскими увлечениями юного А. Пелевина, шерстью. Кстати, в 2023 году Смольный пытался запретить выступление А. Пелевина на Дворцовой площади — все же блокадный город. Но прилепинцы продавили свое решение, обвинив власти Петербурга в антипатриотизме. Тогда уже они взяли курс на единоличое присвоение себе статуса патриотов. Идем дальше. Вадим Левенталь, вступивший в околоприлепинский «Союз 24 февраля», заседает в конкурсах, сам сейчас в Турции, ни одной патриотической книжки не написал. Анна Ревякина, патриотическая поэтесса, как подтвердила Анна Долгарева, на январь 2023 года являлась женой того самого политолога из Вашингтона Николая Злобина, который до 2022 года выступал в эфирах Владимира Соловьева.

Фото: Поэтесса Анна Ревякина на презентации сборника стихов «ПоэZия русской зимы» в национальном центре «Россия» в Москве, ноябрь 2024 года / РИА «Новости»

Рэпер Рич, отслужив в Кантемировской дивизии танкистом, не идет на фронт, поет третий год песню «Пацаны за тебя делают всю грязную работу» и уже освоил минимум два гранта, ждет еще 26,7 миллиона рублей. Один из грантов получил проект Ричарда Семашкова — выставка о поэте Борисе Рыжем — в 10,5 миллиона рублей. На мой взгляд, выставка пустая, но эта оценка ничего не значит. Важнее, что читать лекции на нее под видом специалистов по Рыжему позвали снова друзей: того же Алексея Колобродова и литератора Валерия Айрапетяна, а специалистов по Рыжему не позвали. Более того, появилась информация, что куратор этой выставки, режиссер Даниил Романов мог после объявления частичной мобилизации сбежать в Среднюю Азию и вернуться спустя почти год. Ричу и Романову с сентября задают об этом вопросы — они игнорируют.

Грант, между прочим, почему-то был получен для «укрепления традиционных ценностей». Рич, кстати, тот самый музыкант, который сначала сообщил, будто наследники Егора Летова не позволили ему спеть песню Летова для сериала опять же по книжке Прилепина «Ополченский романс», а потом признался, что для сериала как раз песню ему записать разрешили, утвердили 18 секунд фрагмент, но не позволили исполнять ее отдельно и включать в альбом — за это прилепинцы призвали влепить вдове Егора Летова «минимум административку». При этом брат Егора Летова продолжает участвовать в проектах, ассоциированных с Захаром Прилепиным, и играть с Ричем — 12 ноября он сыграл на концерте Рича в клубе «16 тонн». Там рэпер отмечал выход нового альбома, в котором песня «Мечты» была посвящена грубому обсуждению ситуации с вдовой Летова. Получается, что брат сыграл на концерте обидчика вдовы брата.

Фото: Егор Летов. Nadezhda Lebedeva/Russian Look / Global Look Press

Вы что-то понимаете? Я перестала понимать. Друзья, битые жены, побег от мобилизации, патриот из Турции судит литературу бойцов СВО, жена американского политолога выступает за гранты, автор нацистских стихов еще в 2021 году пишет о Гитлере у себя на канале, а в 2023-м уже выступает с патриотическими стихами на центральных телеканалах и площадях страны.

Мы получили компанию скандальных, грубых литераторов, музыкантов, которым выдают из казны огромные, просто-таки фантастические деньги. Они пытаются присвоить себе единоличное право называться патриотами, не отвечают на вопросы о репутации, о тратах грантов. Апофеозом стала единодушный агрессивный выпад этих людей в адрес таких же совершенно пророссийски и патриотически настроенных журналистов, активистов, которые потребовали объясниться по поводу нацистского прошлого поэта Пелевина.

Вот плод почти трехлетних стараний: культура, которая содержится за госсчет, не имеет большой аудитории, оказывает очень маленькое культурное и пропагандистское влияние, при этом дискредитирует себя, дискредитирует в целом патриотически настроенных деятелей культуры и, главное, отнимает ресурсы у тех, кто действительно способен создать что-то важное. Важное создается другими и тонет в потоке примелькавшихся и/или посредственных стихов, надоевших имен.

Фото: Захар Прилепин. Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как это связано Возможно, из-за этих грантов великолепный фильм Максима Фадеева о взятии Мариуполя бойцами батальона «Сомали» не увидели давно погибшие бойцы подразделения. К примеру, командир 1-й штурмовой роты Роман Воробьев, главный герой фильма Фадеева, погиб в июне 2023 года. Кто знает, дай государство денег Фадееву, а не на выступления бывшего нациста А. Пелевина или саратовского медиаменеджера Колобродова, может, Воробьев бы успел увидеть все четыре серии фильма. И вернемся к встрече министра культуры с литераторами. Почему там не было авторов действительно серьезных книг об СВО, написанных участниками? Я не увидела ни Александра Стрельникова, ни тем более Даниила Туленкова. Зато увидела того самого Олега Демидова — друга Захара Прилепина, ведущего на патриотические гранты его мастерскую. Анну Ревякину увидала, вроде как жену живущего в США политолога. Увидела Антона Шагина, который снялся в провалившемся фильме «Позывной Пассажир».

Фото: Международная выставка-форум «Россия». Премьера фильма «Позывной Пассажир», март 2024 года / РИА «Новости»

Зато была недавно у Ольги Любимовой другая встреча. На которой Аким Апачев, чей проект тоже ожидает грантов, обсудил с Минкультом идею давать деньги артистам, которые не могут поехать в Донбасс с концертами. Читайте — не могут продать билеты. Не нужны публике. Будут их возить за деньги. Что ж, пока у нас две патриотические культуры: большая, живая, настоящая, развивающаяся в рамках рынка, конкуренции и любви публики. И маленькая, неживая, но очень денежная, получающая гранты, субсидии, эфиры, поддержку. Очевидно, что деятели из второй группы рассчитывают получать новые гранты, новые деньги. На них они будут сочинять новые провальные книжки, снимать новые провальные фильмы, петь новые провальные песни. А Россия будет читать, слушать, смотреть совсем других поэтов, музыкантов, актеров.