Жюри национальной премии «Большая книга» назвало писателей-победителей

Главный приз национальной литературной премии «Большая книга» получил писатель Алексей Варламов с романом «Одсун». Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В благодарственной речи Варламов заявил, что поднимается на сцену в третий раз, но раньше «Большую книгу» получал за биографии, а значит, косвенно делил награду с героями, о которых писал.

«Сейчас я могу сказать, что премию получаю я, и за это я бесконечно благодарен всем, кто помогал мне эту книгу написать. Всем, кто помогал мне эту книгу издать», — заявил Варламов.

Писатель признался, что большую часть сцен для своего произведения взял в Литературном институте имени Горького, где работает уже более 10 лет.

Второе место национальной премии «Большая книга» досталось Михаилу Шемякину с автобиографией «Моя жизнь до издания».

Третье место занял Захар Прилепин за сборник рассказов «Собаки и другие люди», который он посвятил своему охраннику Александру Шубину, погибшему при покушении на писателя.

Национальную литературную премию «Большая книга» присуждают писателям с 2005 года. Победители получают специальные денежные призы в размере от трех до одного миллиона рублей. Также на каждой церемонии жюри вручает специальный приз «За вклад в литературу».