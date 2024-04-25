Писатель Драгунский впервые за много лет подал свою работу на премию «Большая книга» | 360°

Общество 25 апреля 2024, 10:55 Писатель Драгунский впервые за много лет подал свою работу на премию «Большая книга»

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Писатель Денис Драгунский в разговоре с ИА НСН сообщил об участии в литературной премии «Большая книга» впервые за много лет. Он рассказал, что возможная победа никак не изменит его жизнь, но ему было приятно попасть в лонг-лист.

«Я попробовал подать книжку в первый раз за много лет. Не могу сказать, что для меня это очень важно, но, конечно, это приятно. Писателю приятен любой знак, любая положительная отметка», — сказал Драгунский.

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Он добавил, что достаточно хорошо зарабатывает и не рассчитывает на улучшение финансового положения благодаря премии.

Национальная литературная премия «Большая книга» выбрала 50 произведений, среди которых: «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, сборник рассказов «Собаки и другие люди» Захара Прилепина, «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» Дениса Драгунского и «Тоннель» Яны Вагнер.