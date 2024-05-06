«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных» | 360°

Культура 06 мая 2024, 17:49 «Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных» Актриса Волкова заявила, что героя Клюева не будут хоронить в сериале «Воронины» РИА «Новости»

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Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что героя Бориса Клюева похоронят в первой серии нового сезона ситкома «Воронины». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», — призналась артистка.

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По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, — неправда.

«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях — тем более», — сказала она.

Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.

«Папа — он один единственный. Невозможно его никем заменить», — добавила Волкова.

Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.