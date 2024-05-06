«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных» | 360°

06 мая 2024, 17:49
«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных»
Актриса Волкова заявила, что героя Клюева не будут хоронить в сериале «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что героя Бориса Клюева похоронят в первой серии нового сезона ситкома «Воронины». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.
«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», — призналась артистка.
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По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, — неправда.
«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях — тем более», — сказала она.
Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.
«Папа — он один единственный. Невозможно его никем заменить», — добавила Волкова.
Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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