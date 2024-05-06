«Маша была на пробах». Продюсеры разоблачили ложь Ильюхиной о продолжении «Ворониных» | 360°

Культура 06 мая 2024, 14:34 «Маша была на пробах». Продюсеры разоблачили ложь Ильюхиной о продолжении «Ворониных» «СтарХит»: актриса из «Ворониных» Ильюхина не прошла кастинг в новый проект Freepik

Читать 360 в

Продюсеры объяснили замену актрисы из «Ворониных» Марии Ильюхиной, которая заявила, что ее не пригласили сниматься в новом проекте «Костя — Вера». Источник сообщил изданию «СтарХит», что она просто не прошла кастинг.

Артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься продюсеры проекта «Воронины», которому она отдала все детство и отрочество. По словам девушки, в образ она вложила всю душу.

Реклама

По словам съемочной группы, артистке отправляли сценарий спин-оффа сериала. Однако продюсеры решили остановиться на другой исполнительнице.

«После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — отметил источник издания.

По информации Telegram-канала Mash, повзрослевшую Машу сыграет актриса Карина Орлова. Кроме того, в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала — Николая Воронина. Замену ушедшему артисту так и не нашли.