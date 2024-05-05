Герой Бориса Клюева умрет в первой серии нового сезона «Ворониных» | 360°

Культура 05 мая 2024, 17:31 Герой Бориса Клюева умрет в первой серии нового сезона «Ворониных» Mash: персонажа Николая Воронина похоронят в новом сезоне «Ворониных» Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Самого фактурного персонажа «Ворониных» Николая Воронина похоронят в первой серии нового сезона сериала. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель роли Борис Клюев скончался четыре года назад, создатели телефильма не нашли ему достойную замену. Никто не смог воплотить образ грубоватого, ироничного пенсионера.

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«Решили, что по сюжету Николай Воронин умрет. Так авторы сериала хотят почтить память народного артиста РФ», — сообщили авторы материала.

Актерский состав в целом обновят. На роль повзрослевшей Маши Ворониной пригласили 22-летнюю артистку Карину Орлову. Филю и Кирю сыграют близнецы из последних сезонов. Сюжетные твисты и актерская игра останутся прежними.

Народный артист России Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. В ноябре 2023-го в СМИ появилась запись последнего интервью актера.