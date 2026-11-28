Сегодня вспоминают апостола Филиппа — одного из 12 учеников Христа, а это значит, что уже на следующий день начнется Рождественский пост. Это время пищевого и духовного ограничения, подготовки к празднику прихода в земной мир Иисуса. Как правильно провести этот период, 360.ru объяснил протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области Димитрий Моисеев (отец Дмитрий).

«Самое главное — это не то, что мы едим, а то, как мы духовно к этому готовимся, потому что пост без молитвы, без духовных упражнений — это скорее диета, чем пост. Настоящий пост должен представлять собой ограничение, воздержание от удовольствий: развлечений, привычных дел, чтобы освободившееся время посвятить чтению Евангелия, Святых Отцов или молитвенной подготовке к празднику», — пояснил протоиерей.

Как выглядит календарь питания в эти дни и когда появился этот пост, читайте в материале 360.ru.