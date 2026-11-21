«Огромное вдохновение»: Кустурица восхитился интервью с Путиным
Режиссер Кустурица рассказал о «православной душе» Путина
Беседа с президентом России Владимиром Путиным для фильма о патриархе Кирилле дала режиссеру Эмиру Кустурице мощный творческий импульс. Об этом кинематографист сообщил ТАСС.
По словам Кустурицы, интервью было запланировано еще на этапе замысла картины. Ему хотелось раскрыть духовную сторону президента.
«Разговор с главой государства — это, безусловно, огромное вдохновение. <…> Я не хочу сказать, что президент зилот, но у него православная душа», — отметил режиссер.
Он добавил, что вера служит центром силы великой державы.
Кустурица подчеркнул, что православие не нуждается в рациональных доказательствах, поскольку опирается на душу и совесть. Он считает, что беседа подтвердила: Россия держится на силе духовной жизни, единой культуре и одном народе.
Фильм «Наше крещение. Предстоятель» вышел в эфир 20 ноября к юбилею патриарха. Подробнее о праздновании дня рождения владыки — в материале 360.ru.