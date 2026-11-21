Беседа с президентом России Владимиром Путиным для фильма о патриархе Кирилле дала режиссеру Эмиру Кустурице мощный творческий импульс. Об этом кинематографист сообщил ТАСС .

По словам Кустурицы, интервью было запланировано еще на этапе замысла картины. Ему хотелось раскрыть духовную сторону президента.

«Разговор с главой государства — это, безусловно, огромное вдохновение. <…> Я не хочу сказать, что президент зилот, но у него православная душа», — отметил режиссер.

Он добавил, что вера служит центром силы великой державы.

Кустурица подчеркнул, что православие не нуждается в рациональных доказательствах, поскольку опирается на душу и совесть. Он считает, что беседа подтвердила: Россия держится на силе духовной жизни, единой культуре и одном народе.

Фильм «Наше крещение. Предстоятель» вышел в эфир 20 ноября к юбилею патриарха. Подробнее о праздновании дня рождения владыки — в материале 360.ru.