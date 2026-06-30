Спектакль по «Золотому теленку» получил «Хрустальную Турандот»

Постановка режиссера Владимира Панкова «Великий комбинатор» получила премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль сезона». XXXV церемония вручения награды прошла в музее-заповеднике «Архангельское», сообщил ТАСС .

В основу лучшего спектакля лег роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Премьера постановки прошла 9 июня в театре «Ленком Марка Захарова».

«Я за живой театр. За искренние отношения. И работать нужно только „в компашке“ с друзьями», — сказал Панков, поблагодарив коллектив постановки.

Премию за лучшую режиссуру получил Егор Перегудов за спектакль «Сны моего отца 2.0». Лучшим актером признали Евгения Миронова за роль в постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Самого худрука Александринского театра удостоили премии «За честь и достоинство».

Музей-заповедник «Архангельское» в пятый раз принял летний театральный праздник. Ведущими церемонии стали Елизавета Арзамасова и Александр Бабик.