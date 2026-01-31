Сокурова и Тодоровского исключили из Совета по развитию кинематографии

Мишустин подписал указ об изменении состава Совета по развитию кинематографии

Из Совета по развитию отечественной кинематографии исключили девять человек, в том числе режиссера Александра Сокурова и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого. Указ премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовали на портале правовой информации .

«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илояна Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», — распорядился он.

Юлиана Слащева занимает пост председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректора киностудии имени Горького, Олег Добродеев — гендиректора ВГТРК, Антон Малышев — исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Из совета вышли также продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович, режиссер Валерий Тодоровский.

Новыми членами совета стали гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк, продюсер Александр Акопов и другие.

