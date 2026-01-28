Богомолов обвинил критиков в желании превратить Школу-студию МХАТ в секту

Рассуждения о «своих» и «чужих» в театральной среде наивны, а иногда глупы. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов.

Так он ответил авторам коллективного письма к министру культуры Ольге Любимовой, выступившим против его назначения на должность.

«Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить „чужим“. Это абсурд», — добавил режиссер.

По словам Богомолова, его мастер Андрей Гончаров работал в ГИТИСе, но наследовал традициям МХАТа. Кроме того, сам режиссер работал в МХТ имени Чехова еще при Олеге Табакове, его спектакли идут на этой сцене до сих пор.

Против назначения выступили Антон Шагин, Юлия Меньшова, Марьяна Спивак и другие выпускники Школы-студии. В свою очередь, Софья Эрнст поддержала Богомолова, заявив, что тот впитывал мхатовские традиции на сцене и на репетициях.