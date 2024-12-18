«Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии 30 и 31 декабря

Балет Большого театра «Щелкунчик» покажут в прямом эфире в зарубежных кинотеатрах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры России.

Знаменитую постановку можно будет увидеть 30 и 31 декабря в кинотеатрах в России, Белоруссии, Армении и ОАЭ. Запланировано более 500 сеансов. «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах в 112 городах, в том числе в Дубае, Ереване, Минске и Гродно.

«Всего за пару недель спрос на локальные кинотеатральные трансляции кратно превысил предложение, и российские площадки начали запускать дополнительные сеансы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в России балет «Щелкунчик» Большого театра будут транслировать в эфире Первого канала 31 декабря в 12:00.

Из-за большого ажиотажа вокруг постановки, сайт Большого театра столкнулся с техническими неполадками после старта продаж билетов на «Щелкунчика». В этом году часть билетов на знаменитый балет выставили на торги. Они завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей, при начальной цене лота в 200 тысяч рублей. За эту цену покупатель получил места с 10-го по 13-е в 12 ряду партера.