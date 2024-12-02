«Щелкунчик» покажут по Первому каналу 31 декабря

Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в эфире Первого канала 31 декабря в 12:00. Об этом сообщило РИА «Новости» .

До этого учреждение анонсировало расписание трансляций балета в кинотеатрах — вечером 30 декабря и утром 31-го. Кроме того, в последний день декабря в 20:00 по московскому времени трансляцию «Щелкунчика» проведут на платформе «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что сайт Большого театра столкнулся с техническими неполадками из-за большой нагрузки после старта продаж билетов на «Щелкунчика».

При попытках зайти на него появлялось сообщение: «Сайт недоступен или ведутся технические работы, обратитесь позже».