Сайт Большого театра рухнул после старта продаж билетов на «Щелкунчика»

Сайт Большого театра стал недоступен после старта продаж билетов на «Щелкунчика»

Официальный сайт Большого театра столкнулся с техническими трудностями и оказался временно недоступен в связи с большой нагрузкой после старта продаж билетов на балет «Щелкунчик». В этом убедился корреспондент 360.ru.

Продажи на официальном сайте театра стартовали в 10:00 в понедельник. В кассах Большого продажи не проводили.

При попытке зайти на ресурс появляется сообщение: «Сайт недоступен или ведутся технические работы, обратитесь позже».

Ранее стало известно, что билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре для ветеранов боевых действий, зрителей в категории «60+» и от 14 до 22 лет раскупили в течение двух минут.

В декабре театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик», первый из них запланирован на 17 декабря в 19.00. На него в кассе театра билеты раскупили за считанные минуты, отметило РИАМО. Последние показы запланированы с 29 по 31 декабря дважды в день — утром и вечером.