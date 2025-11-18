Современные люди много читают, но в основном в Сети. Российский писатель Захар Прилепин призвал переориентировать их на качественную литературу. Он заявил об этом в интервью aif.ru .

По наблюдениям писателя, во всем мире по-прежнему популярны классика и толстые романы, в том числе произведения Федора Достоевского, Джорджа Оруэлла, Михаила Булгакова, Стивена Кинга. Хорошо распродаются книги самого Прилепина. Чуть менее востребованы повести и рассказы.

Писатель не согласился с тем, что людям не хватает времени на книги. По его мнению, они, наоборот, стали меньше работать. Писатель призвал «правильно пропагандировать» чтение.

«Сейчас наш читающий народ поглощен Сетью и выбирает фигню, но читает в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя», — сказал он.

Ранее Прилепин объявил, что вернется в зону СВО. Он сообщил, что уже подписал контракт на службу.