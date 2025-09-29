Около 900 тысяч человек побывали в библиотеках Подмосковья в сентябре

Библиотеки Подмосковья поделились статистикой за сентябрь. Так, жители Московской области чаще всего выбирали детскую литературу, классику русской прозы и периодику. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

За первый месяц осени библиотеки посетили около 900 тысяч человек, а количество выданных книг превысило 1,6 миллиона экземпляров. Среди читателей 28,5% составили дети до 14 лет, при этом самыми активными оказались женщины — их доля составила 41,5%, мужчин — 30%.

В топ-100 самых популярных авторов и книг вошли произведения Николая Носова, Татьяны Комзаловой, Константина Залесского, Михаила Шолохова, Джека Лондона и других писателей. Кроме того, неизменно востребованы научно-популярные издания, книги по истории и художественная литература зарубежных авторов.

В ведомстве напомнили, что Подмосковье остается одним из лидеров библиотечной сферы: в регионе работает 921 библиотека, и все они доступны в цифровом сервисе «МОе Подмосковье. Библиотеки».