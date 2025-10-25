Прилепин решил вернуться на СВО для завершения начатого

Писатель Захар Прилепин планирует снова отправиться в зону проведения спецоперации. В беседе с ТАСС он озвучил причины для подписания контракта и возвращения на линию боевого соприкосновения.

Прилепин подчеркнул, что хочет довести все до логического финала.

«С моей стороны [контракт] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: „Да, конечно же, заходи“. Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — уточнил он.

Писатель объяснил, что на возвращение в зону СВО его также сподвигли воспоминания о товарищах, которые пожертвовали жизнью ради победы. По словам Прилепина, от этих мыслей нельзя избавиться, потому что внутри «скребет-то коготок».

Еще одной причиной для подписания контракта с Минобороны стали напряженные отношения России с западными странами, отметил писатель. Также он признался, что не планирует уходить на пенсию. Прилепин добавил, что не видит смысла в том, чтобы лежать на диване и писать книги.

Ранее он сообщил о приостановке литературной деятельности. Прилепин отметил, что уже прошел медицинскую комиссию.