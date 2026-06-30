Режиссера «47 ронинов» отправили в тюрьму за мошенничество

Суд в США приговорил режиссера фильма «47 ронинов» Карла Ринша к двум с половиной годам тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix. Об этом сообщил телеканал ABC News .

По данным прокуратуры, в 2018–2019 годах Netflix заплатил Риншу около 44 миллионов долларов (около 3,4 миллиарда рублей) за сериал «Белый конь», а в 2020 году выделил еще 11 миллионов на завершение производства.

Следствие выяснило, что режиссер перевел средства на свой счет, вложил их в криптовалюту и потерял около половины суммы. Остальное он потратил на пять Rolls-Royce, Ferrari, часы, одежду, два матраса и погашение долгов по кредитным картам.

В декабре 2025 года присяжные признали Ринша виновным в мошенничестве и отмывании денег. Суд учел данные о проблемах режиссера с психическим здоровьем, а также учел письмо актера Киану Ривза в его защиту. Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Ранее стриминговый сервис Netflix подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака на территории России.