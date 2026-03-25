Netflix подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака

Американский стриминговый сервис Netfix подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака. Внимание на документ обратил ТАСС .

По данным агентства, Netflix подал заявку для реализации под своим логотипом программ с развлекательным контентом, а также продвижения кинофильмов и телевизионных проектов. В базе Роспатента документ зарегистрировали 23 марта.

В начале марта американский видеосервис Netflix подал в Роспатент заявку для регистрации товарных знаков сериала «Очень странные дела» (The Stranger Things).

Под этим брендом компания планировала открыть продажу гаджетов, одежды, канцелярии, видеоигр, а также оказывать развлекательные услуги.